Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se vivete un momento di crisi, dovete ricordarvi che non nascono dal nulla. Per cui se dovete parlare con qualcuno, fatelo prima che sia troppo tardi. Sul lavoro non mancheranno opportunità, ma restano ancora da risolvere alcuni problemi legati al passato, per cui mantenete la calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questa per voi è una giornata davvero controversa e difficile. Attenzione ad eccessive polemiche soprattutto in amore e nei rapporti con il partner. Sul lavoro ci saranno nuovi incarichi e mansioni importanti, insomma è un momento molto positivo. Approfittatene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vivete un paio di giornate davvero positive. Fatevi avanti. In particolare nel lavoro, malgrado le difficoltà, potete risolvere problemi di lungo corso: per esempio chi ha una causa in corso avrà una risposta entro i prossimi mesi. Non riversate il vostro stress sul partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sta per arrivare per il vostro segno un periodo davvero importante, da sfruttare e vivere a pieno. Attenzione però a possibili litigi e discussioni per le coppie, soprattutto di lungo corso. Nel lavoro non fate partire progetti di cui non siete convinti e che possono diventare un problema.

ACQUARIO

Cari Acquario, non è un periodo facile per voi e questa Luna in opposizione di certo non aiuta. Anzi, è molto facile che si creino contrasti e discussioni con chi vi circonda, soprattutto sul piano lavorativo. Sul lavoro fate attenzione alle spese, che ultimamente sono state eccessive. D’altronde Uranio è contrario per cui sarebbe meglio fare qualche cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sono favorite le storie nate da poco. Portatele avanti con entusiasmo e senza timore alcuno. Potranno trasformarsi in qualcosa di speciale. Avete bisogno di appoggio morale o di riconciliazione. Sul lavoro non è un periodo facile, lasciate passare qualche giorno se dovete prendere decisioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: si apre per voi un periodo davvero fortunato.

