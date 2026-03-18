Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 19 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni richiedono un’attenzione in più. Eventi recenti mettono in discussione certezze e abitudini. Per quanto riguarda il lavoro, gli eventi recenti spingono a rivedere scelte e strategie. Sapete sorridere anche quando dentro di voi si nascondono amarezze o insoddisfazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 marzo 2026), le relazioni ricevono nuova energia e Venere resta favorevole. Chi ha attraversato momenti di tensione trova occasioni di dialogo e anche un incontro piacevole, basta aprirsi un pochino di più e eliminare la diffidenza. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Giove in trigono, aspetto astrologicamente favorevole, favoriscono il recupero di progetti complessi e di questioni lasciate in sospeso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le relazioni ricevono nuova energia e Venere resta favorevole. Chi ha attraversato momenti di tensione trova occasioni di dialogo e anche un incontro piacevole, basta aprirsi un pochino di più e eliminare la diffidenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi è solo riceve stimoli per incontri interessanti, mentre le coppie hanno opportunità di chiarire malintesi. Con Venere a favore anche i cuori solitari possono trovare qualcosa in più. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti richiedono tempo per decollare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 marzo 2026), il desiderio di novità è grande. Situazioni ripetitive risultano insoddisfacenti, voi cercate sempre un approccio molto originale nei confronti della vita e, di conseguenza anche dell’amore. Lavoro? Il bisogno di rinnovamento spinge a soluzioni e a uscire da routine poco stimolanti.

PESCI

Cari Pesci, le relazioni in corso da tempo hanno bisogno di stabilità e non escludo che ci siano persone pronte a fare un grande passo. Per quanto riguarda il lavoro, le circostanze offrono segnali positivi, siete voi che dovete muovervi, presentare un progetto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: le relazioni ricevono nuova energia e Venere resta favorevole.