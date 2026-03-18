Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 19 marzo 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 19 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere nel segno porta incontri e emozioni che corrispondono alle vostre esigenze. I legami sinceri acquisiscono importanza, le situazioni ambigue diventano meno tollerabili. Per quanto riguarda il lavoro, dopo mesi di rallentamenti, le strategie e le decisioni prese cominciano a dare risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 marzo 2026), le relazioni richiedono chiarezza e dialogo sincero, soprattutto in caso di contrasti nel corso degli ultimi anni. Le attività professionali necessitano di attenzione. La gestione accurata dei progetti e la lucidità nelle decisioni consente di superare ostacoli e consolidare risultati già ottenuti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, ritardi e promesse non mantenute generano frustrazione. Le relazioni richiedono chiarezza e attenzione a ciò che si può realmente fare o non fare. Lavoro? I progetti subiscono rallentamenti, un progetto che sembrava essere già avviato può subire blocchi, una promozione non arriva, una battaglia non si ferma.

CANCRO

Cari Cancro, le relazioni richiedono chiarezza con Venere contraria. Le nuove conoscenze offrono emozioni che andranno, però, definite nel tempo. Per quanto riguarda il lavoro, Giove nel segno stimola energia e forza di volontà nella gestione di progetti.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 marzo 2026), con Venere a favore l’amore non manca, c’è interesse per una persona… L’unico problema è capire se si tratta di quella giusta! La sicurezza interiore non manca. Settimana nel complesso valida, ancora di più dal 20 quando il sole tornerà a favore.

VERGINE

Cari Vergine, alcune relazioni richiedono maggiore attenzione e chiarezza. Rapporti basati su abitudini rischiano di perdere vitalità. Per quanto riguarda il lavoro, non è sempre facile decidere per il futuro, ma rispetto al mese di febbraio quando Saturno era in opposizione avete una marcia in più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: Venere nel segno porta incontri e emozioni che corrispondono alle vostre esigenze.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 19 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 18 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 19 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 18 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 17 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 17 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 17 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 17 marzo 2026
Ricerca