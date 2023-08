Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, continua questo bel periodo di recupero per voi e questo giovedì porta belle soluzioni e una grande voglia di fare. Vi sentite con tante responsabilità sulle spalle ma i successi lavorativi sono dietro l’angolo. In amore riuscirete a capire cosa desiderate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 agosto 2023), aspettatevi dei cambiamenti sul lavoro, soprattutto se lavorate come dipendenti. Questi ultimi giorni di agosto portano svolte importanti ma sarete premiati. In amore non fissatevi sul mantenere il controllo, lasciatevi andare ma solo se ne vale la pena.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bella questa giornata anche se domani avrete ancora più forza. Riuscirete a risolvere un problema di cuore e chi è single dovrebbe uscire di casa e stare tra la gente. Possono nascere nuovi progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana è iniziata in modo un po’ strano con una domenica e lunedì non proprio ottimali. La fatica accumulata è tanta anche se il vostro ruolo non viene messo in discussione. In amore arrivano un po’ più di certezze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 agosto 2023), le coppie che hanno discusso e che sono state in crisi ultimamente arrivano quasi ad un ultimatum, o dentro o fuori. Non è un periodo molto passionale questo e per quanto riguarda i soldi, attenzione a non fare passi falsi.

PESCI

Cari Pesci, state aspettando una risposta che sembra non arrivare o comunque volete organizzare un nuovo progetto in vista dell’autunno. Saturno nel segno comporta un ritorno al passato, una collaborazione interrotta che torna attiva. In amore è un periodo particolare. Potreste prendere le distanze da qualcuno, soprattutto se non siete convinti di chi state frequentando.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: in arrivo tante belle opportunità. Fatevi valere e avrete grande forza per risalire la china.