Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 15 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 15 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata interessante per i sentimenti, nuovi incontri in arrivo. Chi è single può trovare l’anima gemella, l’importante è uscire e darsi da fare, non stare rintanati in casa aspettando Godot. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti, anche se al momento sembra tutto bloccato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 15 settembre 2022), una persona a cui tenete particolarmente è lontana. Questo vi fa stare male e non vi permette di agire con serenità. Sul lavoro guardate al futuro. Vi attendono sfide complesse ma vincenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le ultime relazioni sono state poco vincenti e convincenti. Vi manca qualcosa ma non sapete bene cosa. Sul lavoro è previsto un periodo di recupero. Venite da una fase complicata, ma potete recuperare e rialzare la testa. Avete le carte in regola per fare bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete chiuso una storia di recente, è il caso di rimboccarsi le maniche e non prendersela. Si vede che non era quella giusta. Sul lavoro potete ricevere delle belle notizie. Forse non vi piace quello che fate al momento, ma il 2023 è in arrivo e con esso anche tante novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 15 settembre 2022), allontanate persone che vi disturbano o le provano tutte pur di mettervi il bastone fra le ruote. Per chi lavora in proprio è un buon periodo per capire cosa sta accadendo. Da che parte state andando?

PESCI

Cari Pesci, cercate di chiarire con una persona con la quale ci sono stati litigi e discussioni. Potete sfruttare questa giornata anche a livello sentimentale, per conoscere e trovare l’anima gemella. Sul lavoro sono in arrivo grossi cambiamenti, rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: nuovi incontri in arrivo per i single.