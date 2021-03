Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore tutto procede per il meglio, ma cercate di evitare i confronti con il passato e i ricordi. Quel che è stato è stato, inutile evitare confronti con il passato. La vostra relazione potrà vivere una fase po’ di noia, e forse avreste voglia di incontrare nuove persone. Sul lavoro siete parecchio produttivi, non lasciatevi sfuggire buone occasioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (11 marzo), il vostro cuore ultimamente è libero, ma vi sentite un po’ soli. Cominciate a guardarvi attorno, potreste trovare presto l’anima gemella. Negli ultimi giorni potrebbero esserci state preoccupazioni, ma pian piano recupererete. Sul lavoro tutto procede per il meglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata comincia per il meglio, poi dal pomeriggio potrebbero esserci problemi. Il vostro cuore è al sicuro, non createvi ulteriori ansie e stress. Sul lavoro questa è una giornata importante. Portate avanti le vostre aspirazioni: Giove sarà favorevole tutto l’anno. Per cui approfittatene. Sta a voi ottenere il massimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata è piuttosto confusa a livello sentimentale. Potrebbero esserci litigi e discussioni con il partner. Sul lavoro potete avviare qualcosa di importante. L’importante è partire subito al massimo. Usate il buon senso e non spendete oltre le vostre possibilità. Altrimenti vi troverete in difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, molti Acquario potrebbero decidere di chiudere una storia d’amore che non vi entusiasma più come prima. Parlatene con il partner e nel caso abbiate il coraggio di voltare pagina. Anche sul lavoro potrebbe essere il caso di cambiare aria, per trovare nuovi stimoli. L’ambiente infatti non vi soddisfa, perché magari non vi sentite valorizzati.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questo può essere il momento giusto per trovare qualcuno da amare. Venere e la Luna infatti sono favorevoli. Sul lavoro potreste discutere con un socio, le sensazioni e le intuizioni però potranno aiutarvi. Se avete litigate con qualcuno, provate a chiarirvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: può essere il momento giusto per trovare qualcuno da amare.

