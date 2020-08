Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 9 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 9 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore domani – 9 agosto – bisognerà stare attenti, le nuove storie sono a rischio. Se avete discusso o ci sono stati fraintendimenti, ora bisognerà mettere le cose in chiaro e rimediare. Attenzione alle finanze: i soldi potrebbero scarseggiare…

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore avete voi il controllo. Grazie a Venere dalla vostra parte, decidete voi come e cosa fare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sul lavoro saranno importanti i contatti, specialmente per questioni future.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la situazione in linea di massima è buona per l’amore, domani (9 agosto) si potrebbero anche fare conoscenze interessanti. Sul lavoro prendetevi il vostro tempo e fate le cose per bene, è inutile avere fretta ed essere sbrigativi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di domani (domenica 9 agosto) non sarà delle migliori, anche in amore si potrebbe finire per discutere. L’umore non è ottimo. Sul lavoro evitate di fare polemica e di alimentare discussioni inutili e sterili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (9 agosto 2020), in amore le cose migliorano con la Luna dalla vostra parte. Fissate degli obiettivi. Se lavorate in proprio, questo è un periodo molto buono per gli affari.

PESCI

Cari Pesci, nelle relazioni ci vuole comunicazione per rimediare ai problemi. I single domani potranno fare incontri importanti. Bene il lavoro, dovete credere in voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: incontri importanti per i single. Bene il lavoro.

