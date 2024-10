Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 6 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 6 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo offre delle grandi opportunità sentimentali. Non dovete fidarvi ciecamente delle proposte che vi vengono fatte in questi giorni. Usate bene la testa… Molti di voi potranno trovare delle soluzioni e ci sarà anche più voglia di divertirsi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 6 ottobre 2024), non dovete tirarvi indietro altrimenti rischierete di perdere delle buone occasioni. La creatività non mancherà di certo. Luna nel segno che sostiene le questioni di carattere economico che andranno affrontate prima o poi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, molti di voi potrebbero arrabbiarsi per niente. Non è il caso di abbandonarsi alla nostalgia. Non è stato un mese complesso per le relazioni, ma la tentazione di tradire è forte. Molto forte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcuni di voi potrebbero compiere delle scelte ambiziose nel corso delle prossime ore di questo weekend d’ottobre. Dovrete stringere i tempi per un progetto, le coppie forti non devono temere nulla.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 6 ottobre 2024), vi attende una giornata lievemente sottotono anche se c’è la possibilità di un confronto a viso aperto. Molti di voi potranno agire di grande istinto. In arrivo delle buone notizie sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, torna la voglia di amare. Non dovete sentirvi in colpa se state trascurando un poco il lavoro a vantaggio dell’amore. Giove a Saturno potrebbero creare diversi problemi sul lavoro. Datevi da fare per evitarli o anticiparli…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: buone occasioni in vista. Non tiratevi indietro. Datevi da fare!