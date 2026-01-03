Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 4 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 4 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un fine settimana di inizio gennaio 2026 equilibrato e positivo, ideale per risolvere malintesi e rafforzare legami importanti. Cercate di coltivare la serenità e non lasciatevi coinvolgere in discussioni inutili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 gennaio 2026), sarete al centro di emozioni intense. Cercate di usare questa energia per migliorare i rapporti e affrontare le difficoltà con lucidità. Evitate gelosie eccessive. Non servono a nessuno…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un fine settimana di inizio anno ricco di stimoli e novità. Cercate di mantenere il focus sugli obiettivi. In amore, sono previsti momenti di dolcezza e complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, possibile che nel corso delle prossime ore di questo 4 gennaio 2026 possiate incontrare qualche ostacolo, ma con determinazione saprete superarli. Date spazio agli affetti. Sarà importante stare vicino alle persone che amate nel corso delle prossime ore/giornate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 gennaio 2026), vivrete un fine settimana particolarmente creativo e stimolante. Questo sarà il momento giusto per esprimere la propria originalità e sviluppare nuovi progetti. Le relazioni personali ne trarranno beneficio.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo 4 gennaio sarete particolarmente sensibili e empatici. Prendetevi cura di voi e circondatevi di persone positive. Questo fine settimana sarà un periodo favorevole per rinsaldare legami affettivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: state vivendo un fine settimana ricco di stimoli e novità.