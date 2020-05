Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 31 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 31 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox dovete cercare di risolvere un problema professionale, forse un contenzioso economico, ma non abbiate paura, siate sicuri di quel che dite e fate. Giove è dissonante e potrebbe creare altri problemi, evitate picchi di pessimismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Luna e Mercurio collaborano fino a luglio e vi daranno le risposte che stavate cercando. Qualcosa è rimasto in sospeso, magari non per colpa vostra, ma avete bisogno di una chiusura.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di domani vi vedrà raccogliere quello che avete seminato. Gli ultimi due mesi sono stati difficili, più di una volta avete temuto di non riuscire e di mandare tutto all’aria. Per fortuna non avete risposto alle provocazioni, non avete ceduto, avete tenuto duro e adesso arrivano le prime soddisfazioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo il guru delle stelle questo è un periodo altalenante per voi, state però vivendo un bel fine settimana, potrebbe arrivare una perfetta soluzione ai vostri problemi nei prossimi giorni. Tra sabato e domenica l’oroscopo è positivo e le stelle vi spingono anche verso nuovi incontri.

ACQUARIO

Cari Acquario, state iniziando a recuperare un po’ di energie, ma per voi le prossime 48 ore saranno complicate. State vivendo una fase di trasformazione, dovete trovare il coraggio di cambiare quello che non funziona, complice anche Saturno che entra nel vostro segno e vi aiuta a cogliere importanti opportunità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, il weekend vi ha reso agitati, a voi che piace tanto parlare nella giornata di domani l’oroscopo vi consiglia invece di aprire la bocca soltanto quando serve, evitate di mettervi in situazioni complicate soltanto perché non riuscite a tenere voi qualche pensiero. Qualcuno vorrà mettervi in difficoltà in questo periodo, potrebbero esserci delle tensioni anche a livello sentimentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario, la giornata di domani vi vedrà raccogliere quello che avete seminato.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 31 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, sabato 30 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 30 maggio 2020