Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una questione legata a un accordo o a una collaborazione può trovare una soluzione più equilibrata. Avete bisogno di capire quanto gli altri siano realmente disposti a venirvi incontro e di non assumervi sempre il compito di mediare. Nel lavoro possono emergere nuove possibilità attraverso un contatto o una proposta da valutare con attenzione. In amore torna il desiderio di condividere progetti e interessi. Chi è solo potrebbe essere incuriosito da una persona conosciuta attraverso amici o frequentazioni comuni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 novembre 2026), non tutto ciò che desiderate deve essere comunicato immediatamente: in una situazione delicata può essere più utile osservare e raccogliere elementi prima di agire. Nel lavoro avete la possibilità di approfondire un argomento e acquisire una competenza che potrebbe tornare utile in futuro. Le questioni economiche richiedono attenzione, soprattutto se sono coinvolte altre persone. In amore è importante non lasciare che vecchie delusioni condizionino i rapporti presenti. La fiducia si costruisce attraverso comportamenti coerenti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di dare maggiore spazio a ciò che vi diverte e vi permette di esprimere la vostra personalità. Un interesse coltivato nel tempo potrebbe trasformarsi in un progetto concreto, anche con il coinvolgimento di altre persone. Nel lavoro è utile distinguere le ambizioni dai risultati effettivamente raggiungibili, così da non disperdere energie. In amore cercate entusiasmo e complicità: una coppia può ritrovare vitalità attraverso un’esperienza nuova, mentre i single dovrebbero evitare di restare ancorati a una conoscenza poco convincente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una responsabilità che avete assunto potrebbe richiedere una verifica, soprattutto se nel frattempo sono cambiate le condizioni iniziali. Nel lavoro siete capaci di affrontare situazioni complesse, ma non dovete dimostrare continuamente di poter fare tutto da soli. Un confronto può aiutarvi a distribuire meglio gli impegni. In amore cercate di non mettere sempre al primo posto le questioni pratiche: chi vi sta vicino ha bisogno anche di attenzioni, parole e momenti di condivisione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 novembre 2026), un progetto collettivo o un’attività di gruppo può offrirvi l’occasione di mettere in luce capacità che non avete ancora utilizzato pienamente. Nel lavoro le idee sono interessanti, ma per ottenere ascolto dovrete presentarle in modo ordinato e comprensibile. Potreste anche scoprire una nuova utilità in uno strumento o in una tecnologia. In amore avete bisogno di sentirvi rispettati nelle vostre scelte: la relazione giusta non limita la libertà, ma permette a entrambi di crescere.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità può aiutarvi a comprendere meglio una persona o a individuare una possibilità che inizialmente era passata inosservata. Nel lavoro è importante non sottovalutare le capacità maturate attraverso l’esperienza: potreste avere più risorse di quanto pensiate. Una questione pratica va affrontata senza rimandare, così da liberarvi da un pensiero ricorrente. In amore desiderate un legame capace di andare oltre le apparenze. La sincerità sarà decisiva per capire chi merita davvero la vostra fiducia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la vostra sensibilità può aiutarvi a comprendere meglio una persona o a individuare una possibilità che inizialmente era passata inosservata.