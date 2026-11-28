Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 novembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 novembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una nuova responsabilità potrebbe mettere alla prova la vostra capacità di prendere decisioni e guidare gli altri. Nel lavoro avete l’occasione di dimostrare quanto valete, ma sarà importante non confondere la determinazione con la fretta. Un confronto con una persona esperta può aiutarvi a individuare la strada più efficace. In amore è il momento di superare qualche rigidità: chi vi sta accanto desidera sentirsi coinvolto nelle vostre scelte.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un progetto legato alla casa, alla famiglia o alla gestione delle risorse personali può richiedere una valutazione approfondita. Non lasciatevi condizionare dall’urgenza di concludere: una scelta ponderata darà risultati più solidi. Nel lavoro la vostra affidabilità continua a essere un punto di forza e può favorire una conferma o una nuova collaborazione. In amore si cerca serenità, ma anche la possibilità di condividere desideri che finora sono rimasti in secondo piano.

Gemelli

Cari Gemelli, la curiosità vi spinge a esplorare nuove possibilità e a confrontarvi con persone che hanno esperienze differenti dalle vostre. Nel lavoro sono favoriti gli incontri, le trattative e le attività che richiedono capacità di persuasione. Una proposta merita attenzione, ma prima di accettare verificate gli impegni che comporta. In amore la comunicazione è decisiva: una conversazione sincera può trasformare un rapporto ancora incerto in qualcosa di più interessante.

Cancro

Cari Cancro, una questione personale può richiedere una scelta che non è più possibile rimandare. Nel lavoro è importante stabilire confini precisi, soprattutto se qualcuno tende ad affidarsi troppo alla vostra disponibilità. Le capacità organizzative possono aiutarvi a gestire una responsabilità nuova. In amore c’è bisogno di maggiore stabilità emotiva: non abbiate timore di chiedere rassicurazioni, ma cercate anche di riconoscere ciò che l’altra persona è già disposta a offrirvi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 novembre 2026), la determinazione e il carisma possono favorire un progetto che richiede visibilità e capacità di assumersi responsabilità. Nel lavoro potreste ricevere un riconoscimento oppure trovare un interlocutore disposto a sostenere le vostre idee. Attenzione, però, a non trascurare le condizioni economiche di un accordo. In amore la passione torna protagonista e può rendere più vivace la vita di coppia. Chi è solo dovrebbe lasciarsi sorprendere da una conoscenza.

Vergine

Cari Vergine, una questione pratica può essere risolta attraverso un metodo diverso da quello utilizzato finora. Nel lavoro è utile semplificare le procedure, concentrarsi sui risultati e non perdere tempo cercando di controllare ogni dettaglio. Un consiglio esterno potrebbe rivelarsi più prezioso del previsto. In amore bisogna evitare di trasformare ogni differenza di carattere in un problema: la disponibilità a venirsi incontro favorisce un’intesa più naturale.

Bilancia

Cari Bilancia, un rapporto di collaborazione può evolvere positivamente, soprattutto se riuscite a chiarire fin dall’inizio obiettivi e responsabilità. La diplomazia vi aiuta a gestire i confronti, ma non dovete rinunciare a esprimere ciò che desiderate. Sul piano personale può tornare la voglia di coltivare un interesse creativo o frequentare ambienti nuovi. In amore si cerca equilibrio, ma anche una conferma concreta dei sentimenti: le parole devono essere accompagnate dai fatti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una situazione professionale richiede attenzione e capacità di muoversi con discrezione. Potreste essere chiamati a rivedere una strategia o a valutare un accordo che presenta aspetti ancora poco chiari. Non abbiate fretta di esporre tutte le vostre intenzioni: prima raccogliete le informazioni necessarie. In amore è importante lasciare da parte i sospetti e concedere spazio alla fiducia. Un dialogo profondo può riportare vicinanza.

Sagittario

Cari Sagittario, un’opportunità di crescita può arrivare attraverso lo studio, un viaggio o una collaborazione con persone che vivono esperienze differenti dalle vostre. Nel lavoro la voglia di ampliare gli orizzonti è positiva, ma occorre trasformare l’entusiasmo in un progetto sostenibile. Anche un’idea coltivata da tempo può trovare nuovi interlocutori. In amore si respira il desiderio di avventura: condividere qualcosa di insolito aiuta a ravvivare il rapporto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, un impegno importante può richiedere una revisione delle priorità e una gestione più attenta del tempo. Nel lavoro avete la possibilità di consolidare una posizione grazie alla serietà e alla capacità di affrontare le difficoltà senza perdere lucidità. Non trascurate, però, le questioni personali per dedicarvi esclusivamente ai doveri. In amore è necessario mostrare maggiore partecipazione: anche un piccolo gesto può far sentire una persona più vicina.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 novembre 2026), un’intuizione originale può diventare il punto di partenza per un progetto da sviluppare insieme ad altre persone. Nel lavoro è utile cercare alleanze e confrontarsi con chi può offrire competenze complementari alle vostre. Non abbiate paura di proporre soluzioni differenti, ma spiegatele con chiarezza. In amore il bisogno di autonomia è forte, tuttavia una relazione può offrirvi nuove prospettive senza limitare la vostra libertà.

Pesci

Cari Pesci, una sensibilità particolare vi permette di comprendere meglio le esigenze di chi vi circonda e di trovare risposte a una situazione delicata. Nel lavoro le capacità creative possono essere valorizzate, soprattutto se riuscite a dare una forma concreta alle intuizioni. Non lasciate che l’incertezza rallenti una decisione importante. In amore si cerca un legame profondo e rassicurante: un chiarimento può aiutare a superare vecchie incomprensioni.