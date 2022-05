Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il senso di stanchezza e di disagio che state provando è dovuto ad un vostro stato psicofisico non proprio ottimale. Presto la situazione tornerà alla normalità. Recupererete fiducia in voi stessi e negli altri. Potrete dare il massimo e ottenere grandi risultati. Dovete però essere voi in primis a credere nelle vostre qualità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 maggio 2022), potreste essere sollecitati da eventi inaspettati. Cercate di essere pronti a reagire nella maniera giusta e proporzionata. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Usate la testa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un weekend determinante. Dovrete essere sinceri e dire quel che pensate, in particolare per quanto riguarda i sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate timore a dichiararvi. Solo così saprete se state investendo nella persona giusta o meno. Se avete una relazione di lunga data e pensate che sia giunta al capolinea, abbiate il coraggio di voltare pagina.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete alla ricerca di nuovi sfoghi, di nuove passioni. Ovviamente solo grazie al vostro impegno e alla vostra voglia di fare troverete la strada giusta. Concentrati! Rischiate di commettere errori di cui poi vi pentireste. Meglio mantenere la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 maggio 2022), non è un caso se vi sentite un po’ giù di corda. Questo è quello che può essere definito il classico periodo di confusione. Cercate di restare calmi e di ritrovare il giusto equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un fine settimana che porta un po’ di pigrizia. Questo anche perché venite da una settimana molto intensa, caotica. Relax. Ne avete proprio bisogno, d’altronde il weekend è fatto proprio per questo. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: state vivendo un weekend importante, tutto dipende da voi. Non basta il favore delle stelle se poi non vi rimboccate le maniche.