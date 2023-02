Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 26 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cambiamenti in vista in ambito lavorativo, potrebbe esserci una promozione all’orizzonte. Tenetevi pronti a cogliere l’occasione. Ci sono situazioni critiche? Presto ci saranno soluzioni migliori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 febbraio 2023), attenzione a non farvi prendere dal nervosismo, finireste solo per rovinare rapporti e situazioni che potrebbero farvi bene. Sfruttate questo fine settimana per godervi un po’ di sano relax.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata vivrete delle ore di transizione in attesa di quel che accadrà nella prossima settimana. Ma cercate di non rispondere alle provocazioni. Se potete, organizzate una piccola vacanza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il vostro è un weekend in cui sarete costretti a rimboccarvi le maniche ma anche con piacere perché tra qualche giorno si definirà una volta per tutte il vostro futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 febbraio 2023), siete un po’ confusi e arrabbiati… Questo non significa che dovete trovare colpe in chi non ne ha o creare discussioni quando non ce n’è bisogno. Mordetevi la lingua e cercate di calmarvi.

PESCI

Cari Pesci, approfittate di nuovi progetti. Le stelle vi aiuteranno all’inizio di marzo. Potete persino lavorare per risolvere un problema sul lavoro o per avvicinarvi a qualcuno o impegnarvi per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: cambiamenti in vista in ambito lavorativo, potrebbe esserci una promozione all’orizzonte.