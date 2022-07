Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 17 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 17 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prevede una giornata molto positiva grazie a Venere che in amore vi spingerà a sentimenti intensi. I single in particolare potranno fare ottime conoscenze e incontri favorevoli. Sul lavoro dovete attendere dopo Ferragosto per novità significative. Potrete infatti portare a termine un progetto importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 luglio 2022), una giornata ricca di emozioni, soprattutto per i sentimenti, grazie alla Luna nel segno. Sul lavoro se ci sono nuove proposte o opportunità da valutare, può essere il momento più propizio per accettare. Ma considerate sempre prima tutti i pro e i contro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è per voi una giornata molto positiva. Attenzione alle piccole indecisioni che potranno caratterizzare il vostro weekend. Contrasti che possono nascere all’interno delle coppie. Cercate di parlarvi e trovare una soluzione, anche se non è sempre facile. Sul lavoro avete voglia di grandi novità e nuovi stimoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata positiva per i sentimenti per il vostro segno. Essendo domenica, approfittate se potete per trascorrerla con il partner, magari organizzando una gita fuori porta. Se invece lavorate anche nel weekend, cercate di avere pazienza perché sono sempre giornate piuttosto impegnative.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 luglio 2022), si prevede una giornata caratterizzata da qualche tensione, come vi succede già da tempo, soprattutto nel weekend. Cercate di mantenere la calma e non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro staccate un po’ la spina e rilassatevi.

PESCI

Cari Pesci, la giornata sarà positiva grazie ad un ottimo transito della Luna che vi protegge. Nei sentimenti avrete una marcia in più. Sul lavoro ci sono novità positive in arrivo, ma mantenete la calma e abbiate un altro po’ di pazienza. Ponderate bene le scelte da prendere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: grandi emozioni in arrivo.