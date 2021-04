Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 11 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 11 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani e in generale in questo weekend dovrete prestare la massima attenzione, se non volete rischiare di fare il passo più lungo della gamba. Prendete tutto con molta calma e non stancatevi inutilmente. Sul lavoro potete risolvere qualche problema che vi portate dietro da tempo. Insomma, pian piano rialzate la testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prospetta una giornata nella quale potrete ricucire un rapporto ormai logoro. Questo vale sia in amore che nelle amicizie o nei rapporti familiari. Se dovete avanzare delle proposte, può essere il momento giusto per agire. Potreste dover rimandare degli impegni personali. Attenzione ad arrabbiature sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è parecchio dissonante, per cui avete bisogno di riposare e recuperare energie perdute. D’altronde questo è stato un periodo complesso per tutti e bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Sul lavoro è un periodo di assoluto fermento e di cambiamenti improvvisi, cercate di non farvi trovare impreparati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani avrete una Luna interessante che vi assiste e vi accompagna. Attenzione però al lavoro: come ripetiamo da tempo, questo è un periodo complesso e nel quale non amate molto mettervi alla prova. Al tempo stesso però non siete soddisfatti di ciò che fate. Potreste quindi litigare con colleghi e superiori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prevede una giornata molto positiva ed interessante sul lavoro. Potete realizzare molti progetti e ottenere il massimo in tutto ciò che fate. Se arriveranno delle opportunità, valutate con attenzione pro e contro prima di accettare. Insomma, è un periodo di grande cambiamenti.

PESCI

Cari Pesci, la Luna nel segno vi assiste e vi protegge. Tante le stelle favorevoli che illuminano il vostro cammino e vi regalano un weekend all’insegna dell’eros e della passione. Preparatevi a fare le scintille sotto le coperte, il partner ne sarà felice. Avete tanta fiducia in voi stessi e sul lavoro potrete decidere di cambiare qualcosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: con questa Luna positiva potete fare grandi cose.

