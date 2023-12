Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore meglio concentrarsi sul presente e dimenticarsi del passato. Sul lavoro non sta andando benissimo ma presto riuscirete a ritrovare energie e amore per il vostro mestiere. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci saranno ottime opportunità di successo. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 dicembre 2023), attenzione a non innamorarvi di persone già occupate, non avrebbe senso. Sul lavoro meglio non perdere le occasioni che si presenteranno. Non tenete il piede in due scarpe.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore non sta andando tutto benissimo ma presto si recupererà. Sul lavoro avete tanti progetti in programma e ci sarà modo di fare un bel salto di qualità. Magari una bella promozione o un aumento di stipendio. Ve lo siete meritati con il vostro impegno e sacrificio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore è un periodo molto favorevole per conoscere qualcuno di cui potersi innamorare. Sul lavoro va tutto bene, siete sulla giusta strada. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Ci sono ottime opportunità di successo in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 dicembre 2023), in amore meglio non prendere decisioni avventate perché non siete lucidi. Sul lavoro c’è ancora confusione e voglia di cambiare. Guardatevi intorno, non mancheranno belle opportunità di successo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

PESCI

Cari Pesci, siete particolarmente malinconici ma non sguazzateci troppo in questo stato d’animo. Sul lavoro ci sono novità in arrivo, basta solo avere ancora un po’ di pazienza. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, ci saranno grandi opportunità di successo in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: periodo ottimo in amore e per chi vuole ottenere qualcosa di speciale nei rapporti con chi vi circonda. Approfittatene se siete single e cercate l’anima gemella.