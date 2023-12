Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore arriva un po’ di fortuna quindi cogliete l’attimo e godetevi questi momenti di serenità. Sul lavoro tutto procede bene anche se dovrete prendere qualche decisione difficile. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 dicembre 2023), se vi piace qualcuno non aspettate a dirglielo, questo è il momento giusto. Sul lavoro bisogna stare attenti solo ai soldi. Ultimamente avete speso troppo, oltre i vostri piani. Ora il portafogli piange.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore meglio lasciar perdere le storie clandestine e guardare a chi può regalarvi un amore sotto la luce del sole. Sul lavoro c’è qualcosa da risolvere. Forse qualcuno non sta giocando pulito, o farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Non prendetevela ma fate buon viso a cattivo gioco, senza però farvi prendere in giro.

CANCRO

Cari Cancro, in amore state attenti a non dire cose di cui potreste pentirvi. Sul lavoro non è il momento giusto per fare delle scelte importanti, meglio rimandare. Godetevi questi giorni di pausa e di vacanza, una nuova settimana con le sue difficoltà sta per cominciare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 dicembre 2023), la vostra vita di coppia si sta evolvendo e sta per cambiare. Sul lavoro meglio non prendere decisioni frettolose.

VERGINE

Cari Vergine, è arrivato il momento di recuperare un po’ di energie e riversarle in amore. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Si aggiusteranno tante cose, dovete solo avere un po’ di pazienza. Sul lavoro arrivano novità. Magari una promozione tanto attesa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete superato difficoltà e problemi, ma ora siete pronti per ripartire alla grande.