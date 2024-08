Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 1 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio e Venere sono dalla tua parte e oggi la giornata in amore promette bene. Sul lavoro, il periodo è buono, hai voglia di fare, ma c’è qualcuno che ostacolerà i tuoi progetti! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 settembre 2024), Venere entra nel tuo segno e in amore tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro, la situazione sta migliorando e c’è chi riuscirà a risolvere anche un problema! Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere è favorevole nei primi giorni del mese, è tempo di fare chiarezza in amore. Sul lavoro, meglio mantenere l’equilibrio, soprattutto se hai dovuto fare i conti con una delusione! Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore e in famiglia qualcosa non va come vorresti, meglio mantenere la calma. Sul lavoro, c’è chi sta portando avanti un progetto, ma occhio ai problemi economici e/o legali! Vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Ottime opportunità di successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 settembre 2024), Mercurio e Venere aiutano le coppie che hanno avuto problemi, ma meglio chiarire. Sul lavoro, ci sono ostacoli da superare soprattutto per chi sta ancora studiando! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

PESCI

Cari Pesci, in amore qualcosa sta cambiando nel verso giusto. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche. Sul lavoro, cerca di recuperare terreno e di concentrarti al massimo! Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo.