Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 1 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, eleganza mentale, fascino naturale, ma decisioni rimandate. Il classico “ci penso ancora” non regge più. È tempo di scegliere, anche se non tutto è perfetto. Relazioni al centro: chi ti dà equilibrio resta, il resto… si allontana con stile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 febbraio 2026), intenso come una trama dark fatta bene. Stai leggendo tra le righe e nessuno se ne accorge. Potere personale in crescita, ma va usato con grazia. In amore sei tutto o niente: assicurati che chi hai davanti sappia reggere il fuoco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di fuga, di orizzonti nuovi, di verità scomode. Settimana ideale per dire quello che pensi — ma senza lanciare frecce a caso. Opportunità legate a viaggi, studio o nuove visioni. Il cuore vuole spazio, non scuse.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, freddo fuori, stratega dentro. Stai costruendo qualcosa che durerà, anche se ora sembra faticoso. Non sottovalutare il lato emotivo: mostrarti umano non ti rende debole, ti rende reale. Amore serio, lavoro solido, rispetto in crescita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 febbraio 2026), visionario, fuori schema, un passo avanti. Idee geniali, ma serve concretezza per farle funzionare. Settimana perfetta per collaborazioni non convenzionali. In amore chiedi libertà, ma ricordati di esserci davvero.

PESCI

Cari Pesci, intuitivo, profondo, quasi profetico. Senti tutto — troppo — ma ora sai distinguere ciò che è tuo da ciò che assorbi. Creatività altissima, sogni parlanti. In amore meno idealizzazione, più presenza: la magia vera è qui.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: intuitivo, profondo, quasi profetico. Senti tutto — troppo — ma ora sai distinguere ciò che è tuo da ciò che assorbi.