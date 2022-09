Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in arrivo un fine settimana intrigante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, esaminate a fondo la situazione, un progetto vecchio potrebbe andare avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 settembre 2022), la Luna non è più contraria ma nelle prossime ore (e giorni) avrete bisogno di vivere un amore equilibrato. Basta colpi di testa e paci repentine. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va a rilento in questo periodo, vi sentite fiacchi. Stanchi.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore dovete vivere tutto con estrema prudenza durante il fine settimana che sta arrivando. Per quanto riguarda il lavoro, in ufficio la noia dominerà, ma cercate di cambiare rotta. Serve una sterzata.

CANCRO

Cari Cancro, per voi sono previste diverse sensazioni piacevoli in amore. Godetevele. Non aprite cause o vertenze sul lavoro se non siete completamente sicuri di vincerle.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 settembre 2022), se vi interessa qualcuno puntate sulla giornata di domenica. Lavoro? Prendetevi il giusto tempo per fare valutazioni sulla vostra situazione lavorativa. Medidate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, ignorate le provocazioni, non discutete su tutto con tutti, la Luna in opposizione porterà qualche difficoltà in amore. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività in proprio potrà rilanciarla. Stelle favorevoli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: in arrivo un fine settimana intrigante per i sentimenti.