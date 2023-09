Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il cielo parla di sentimenti e dovreste assecondare l’influsso positivo delle stelle. Sarete in grado di togliervi ottime opportunità e soluzioni in vista del futuro. Sul lavoro attenzione a scegliere bene i progetti da portare a termine. Rischiate altrimenti di imbattere in errori e scelte sbagliate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 settembre 2023), vi siete liberati della luna contraria anche se questo non vuol dire riuscire a risolvere tutti i problemi d’amore. Sul lavoro sembra che tutto vada a rilento. Forse avete puntato sul cavallo sbagliato e ora ne pagate le conseguenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore bisogna essere molto cauti in questa giornata e non fare mosse azzardate. Sul lavoro è un momento di noia, cercate nuovi stimoli.

CANCRO

Cari Cancro, bella questa giornata per l’amore e sul lavoro attenzione a non dare spazio a litigi inutili con i colleghi. Rischiate di rovinare il rapporto di lavoro e il buon clima con chi vi circonda. Occhio in particolare a non discutere con i superiori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 settembre 2023), la giornata è ideale per fare una mossa in amore, soprattutto se c’è qualcuno che vi piace. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione alle provocazioni in amore, sarebbe meglio non farsi prendere dal nervosismo. Sul lavoro bene per chi ha un’attività in proprio. Potete portare avanti ottimi progetti e chiudere accordi importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: attenti a non cadere in provocazioni. Sul lavoro ottime prospettive di successo.