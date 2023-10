Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 6 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 6 ottobre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nonostante stiate vivendo una fase molto favorevole dal punto di vista astrologico, la giornata che vi attende sarà molto impegnativa e stressante. La vostra capacità di azione è al top, così come la vostra efficienza, soprattutto se si parla di affari e di lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 ottobre 2023), Giove nel segno nel corso delle prossime ore vi darà una maggiore capacità di azione. Molti di voi si ritroveranno in una situazione di comando o a capo di una squadra di lavoro. Questo comporterà anche notevoli sacrifici e un maggiore stress, ma voi avete le spalle larghe per riuscire ad affrontare anche le grandi responsabilità. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, siete pieni di voglia di fare e di realizzare cose importanti nella vostra vita. Questo è un periodo piuttosto creativo e dovrete sfruttarlo per ottenere risultati importanti nel lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, la vostra efficienza potrebbe mettere in imbarazzo i vostri colleghi e potrebbe finire per diventare, paradossalmente, un motivo di discussione e di polemica. Da lunedì 9 Venere inizierà un transito molto favorevole soprattutto per il lato sentimentale. Sarà il momento giusto per tentare una riconciliazione oppure per ritrovare la voglia e rilanciare il rapporto di coppia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 ottobre 2023), vi manca quell’entusiasmo che è caratteristico del vostro segno e che ultimamente avete smarrito… Molti di voi si sono ritrovati di fronte ad un cambiamento radicale che riguarda il ruolo o gli incarichi di lavoro. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, le emozioni tornano ad essere protagoniste. Con Venere nel segno già dalla prossima settimana, inevitabilmente l’amore tornerà prepotentemente in primo piano nella vostra vita. Vi state dedicando anima e corpo all’amore e per questo motivo siete molto stressati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: siete pieni di voglia di fare e di realizzare cose importanti nella vostra vita.