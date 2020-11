Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 6 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 6 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 6 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, avete ancora un po’ di problemi in amore da gestire, situazioni troppo difficili e la giornata di domani partirà un po’ sottotono. Giove è contrario e crea qualche problema in amore, per qualche settimana forse è meglio evitare fonti di stress.

TORO Cari Toro, se dovete far notare qualcosa al vostro partner, Paolo Fox vi consiglia di farlo con estrema cautela, non è il periodo adatto per farlo innervosire, potrebbero nascere forti attriti difficili da risolvere. Sul lavoro invece siete imbattibili, nessuno riesce a fermarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, quello che arriverà sarà un fine settimana importante, colmo di sentimenti, potreste finalmente rispolverare il cuore chiuso da un po’ di tempo. Il weekend porta consiglio anche per la sfera professionale.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo del guru delle stelle avete vissuto gli ultimi giorni del mese precedente turbolenti, ma novembre invece porta con sé tanta gioia, non siate troppo pessimisti in amore, novembre potrebbe concludersi con una bella freccia di Cupido. Tra fine dicembre e gennaio anche sul lavoro potranno esserci sorprese.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle se c’è una persona che vi interessa particolarmente in questo periodo approfittate del fine settimana per concedervi un appuntamento, basta temporeggiare. Sul lavoro invece siete molto sotto pressione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox state andando incontro ad alcuni problemi d’amore in questo problema, cercate di essere diplomatici, non scaldatevi troppo ed evitate polemiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 6 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: fine settimana importante per i sentimenti, favoriti i nuovi incontri.

