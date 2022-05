Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 6 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 6 maggio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è una certa ansia nell’aria, tensioni maggiori potrebbero registrarsi con i nati sotto i segni dei Gemelli, Sagittario e Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro impegno sarà premiato, non demordete. Tenete duro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 maggio 2022), in amore qualcosa potrebbe prendere una piega inaspettata, cercate di evitare le polemiche, specie quelle inutili. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro valore non passerà inosservato, le cose andranno meglio rispetto al passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, potete ritrovare una preziosa serenità in amore nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, non date adito a polemiche e fate leva sulle vostre doti diplomatiche.

CANCRO

Cari Cancro, dovete scendere a compromessi, altrimenti rischierete di ritrovarvi catapultati all’interno di confronti piuttosto pesanti. Per quanto riguarda il lavoro, previsto un po’ di imbarazzo, soprattutto se avete da poco chiuso una collaborazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 maggio 2022), in amore saranno importanti i nuovi incontri. Siete in coppia da tempo? Potrete “legalizzare” un amore. Per quanto riguarda il lavoro, occasioni di crescita in arrivo.

VERGINE

Cari Vergine, piccole tensioni con Gemelli e Sagittario, non alimentate sterili polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, c’è aria di novità, le prossime settimane saranno importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: nuovi incontri. Lavoro? Occasioni di crescita in arrivo.