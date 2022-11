Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 novembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, le coppie nel corso delle prossime ore risolveranno un piccolo problema nato di recente. Marte favorevole permette di recuperare alcuni discorsi interrotti. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi progetti vanno approfonditi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 novembre 2022), per i single in arrivo amori nuovi. Grandi e piacevoli novità. Per quanto riguarda il lavoro, verificate la tenuta di certi legami professionali.

GEMELLI

Cari Gemelli, se vivete un rapporto da pochi giorni ci saranno dei silenzi che non saprete spiegare. Per quanto riguarda il lavoro, alla fine siete sempre voi a dover notare certe mancanze da parte di terzi…

CANCRO

Cari Cancro, in amore potreste sollevare un polverone per nulla, mantenete la calma. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stato un problema. Ora dovete assolutamente trovare nuove soluzioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 novembre 2022), in questo periodo è molto difficile riuscire a comunicare con il partner, ma continuate a provarci. Non mollate. Per quanto riguarda il lavoro, possibili discussioni con i nati sotto i segni dell’Acquario e dello Scorpione. Calma… Cercate di mantenere la calma…

VERGINE

Cari Vergine, queste stelle fanno pensare a un ritorno di fiamma ma anche a nuovi incontri. Rimandate alla prossima settimana situazioni importanti sul fronte lavorativo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: in arrivo grandi e piacevoli novità dalla sfera sentimentale.