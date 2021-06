Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 25 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 25 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere domenica tornerà dalla vostra parte, ma ora cercate di evitare polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, voi non vi scoraggiate mai, anche se la situazione non è molto convincente…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (25 giugno), buone notizie per l’amore, nel weekend potreste anche rimettervi in gioco. Capitolo lavoro: pensate bene e riflettete prima di firmare un accordo o un patto. Possibile del nervosismo nel weekend.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore il weekend in arrivo sarà fondamentale per chiarire qualcosa o per parlare con una persona che realmente vi interessa. Per quanto riguarda il lavoro, chi è rimasto fermo ora potrà recuperare il terreno perso.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna domani (25 giugno 2021) sarà in opposizione, sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non buttate all’aria una bella occasione e pensate a un nuovo accordo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, tenete duro: da domenica Venere sarà nel tuo segno. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è positiva, cercate solo di allontanare le polemiche.

VERGINE

Cari Vergine, in amore è arrivato il momento di affrontare tutto quello che non è andato negli ultimi giorni. Capitolo lavoro: occhio a una persona nata sotto il segno dei Pesci e attenzione agli affari che sembrano perfetti…

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: buone notizie dall’amore. In recupero il lavoro.

