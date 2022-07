Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, servirà ancora un po’ di cautela nel corso della giornata di domani. Nella vita di coppia nei prossimi giorni non ci sarà voglia di discussioni e polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, rapporti in espansione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 luglio 2022), sarà possibile trovare nuove divertenti amicizie. Per quanto riguarda il lavoro, è ora di rimettersi in gioco in vista di una situazione che sta per avere un grande rilancio.

GEMELLI

Cari Gemelli, i giorni in arrivo saranno fortunati anche per rivalutare un sentimento sopito o no. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare soluzioni grazie a Mercurio favorevole. Preparatevi a cogliere l’attimo.

CANCRO

Cari Cancro, Venere è nel segno e vi aiuterà nei nuovi rapporti anche nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, Giove dissonante porterà cambiamenti indesiderati. Cercate di restare calmi e andare avanti con normalità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 luglio 2022), meglio riflettere per evitare inutili complicazioni o ritardi nelle situazioni personali rimaste in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, è ora di sviluppare con calma le proprie idee.

VERGINE

Cari Vergine, Venere finalmente non è più contraria per le coppie. Ottime notizie in vista. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di dimenticare qualche passo falso fatto di recente. Voltate pagina.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del Toro: possibili nuove divertenti amicizie.