Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 maggio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una giornata a due facce: pomeriggio decisamente migliore della mattina per quanto riguarda amore e sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, abbiate cautela nel rispondere alle contestazioni che vi verranno fatte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 maggio 2022), forse pretendete troppo dal partner, ma questa sera cercate di essere più tolleranti. Previste situazioni professionali interessanti anche per coloro che si sentono messi da parte.

GEMELLI

Cari Gemelli, gli amori che nascono in questo periodo possono essere molto importanti. Per quanto riguarda il lavoro, non è improbabile che nel prossimo mese arrivi una ghiotta occasione da cogliere al volo.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore procede tra alti e bassi. Parenti e amici però non rendono la vita facile, cercate di resistere e chiarire eventuali malintesi. Avete tutte le carte in regola per una promozione sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 maggio 2022), durante la serata fate molta attenzione alle parole che userete con il vostro partner… Per quanto riguarda il lavoro, siete in bilico: cercate di rischiarare la mente.

VERGINE

Cari Vergine, le dispute possono essere sedate, nelle prossime ore avrete buoni rapporti con il prossimo. Allontanate le persone che vi impediscono di crescere sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: gli amori che nascono in questo periodo possono essere molto importanti.