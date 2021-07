Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 luglio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 luglio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, domani la Luna vi protegge e questa è un’ottima notizia. In amore stanno arrivando delle ottime occasioni da sfruttare al meglio. Sul lavoro i problemi non mancano, ma con un po’ di pazienza si risolve tutto. Dovete solo attendere un altro po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se vivete un periodo di crisi in amore, dovete pazientare perché presto tornerà il sereno nella vostra coppia. Gestite eventuali crisi con cautela, senza fare passi affrettati. Sul lavoro state recuperando qualcosa persa nel passato: è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, domani dovrete risolvere un problema in amore che vi portate avanti da lungo tempo: le stelle sono positive per cui potete pensare al futuro con ottimismo. Sta a voi dare il massimo. Le coppie di lunga data possono pensare a una convivenza o a fare un figlio. Sul lavoro siete poco concentrati e potreste commettere degli errori.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, dovete gestire con attenzione qualche litigio o attrito con il partner. Cercate di non innervosirvi anche nei rapporti con il partner, altrimenti rischiate di rovinare un bel rapporto. Portate avanti i vostri progetti ma non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, con Luna e Venere dalla vostra parte non potete non ottenere qualcosa di speciale in amore. Questa infatti sarà una giornata ottima per i sentimenti. Sul lavoro c’è parecchio nervosismo perché un progetto non sta dando i frutti sperati e soprattutto vi sta costando molta fatica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, ora Venere non è più contraria e potete quindi superare la crisi dei mesi scorsi. Sul lavoro potrebbero presto arrivare risposte interessanti, è proprio ciò che aspettavate da tempo. Insomma, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Le stelle vi assistono.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 LUGLIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: presto arriveranno ottime occasioni da cogliere al volo.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA