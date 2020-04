Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 1 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata dovete cercare di tenere a bada il nervosismo… Giove dissonante rende tutto un po’ più complicato e le coppie, specie chi già ha avuto problemi, potrebbero risentirne. Nel lavoro le idee e le cose da portare avanti ci sono, ma problemi esterni potrebbero farvi rallentare se non fermare. Mantenete la calma.

TORO

Cari Toro, il Sole è nel segno, ma Marte dissonante complica le cose in amore. Ma ciò non significa che non sia possibile vivere belle emozioni se lo si vuole. Domani il lavoro va meglio, ma bisogna fare particolare attenzione alle spese.

GEMELLI

Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata molto positiva per l’amore. Venere favorevole ti aiuta nei nuovi incontri o, se si in coppia, con il partner. Si può pensare al futuro di coppia. Nel lavoro non strafare e cerca di non fare polemica.

CANCRO

Giornata di recupero per i Cancro. In amore potresti avere voglia di chiudere una storia in questo periodo. Nel lavoro non tutto va come vorresti, ma non devi lasciarti abbattere. Cerca di mantenerti positivo.

LEONE

Cari Leone, domani sarai ancora un po’ sottotono, c’è qualcosa che non va. In famiglia le cose potrebbero essere complicate, forse c’è qualche discussione. Cercate di non stressarvi troppo, non pensate a cose negative del passato. Nel lavoro andateci piano… Non è il momento di strafare.

VERGINE

Vergine, l’amore continua ad essere complicato. Nonostante l’energia e la voglia ci siano, le cose non stanno andando come vorresti e qualcuno non riesce a comprenderti. Meglio nel lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: ottime notizie dal punto di vista dell’amore. Sul lavoro cercate di evitare polemiche…

