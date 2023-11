Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non è questo il modo giusto di iniziare il mese di dicembre. Non è il caso di fare polemiche con la persona amata anche per questioni banali. Molto meglio sedersi attorno ad un tavolo e cercare un chiarimento definitivo. Cercate di evitare di frequentare persone che amano soffiare sul fuoco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 dicembre 2023), la chiave per ritrovare l’armonia nella coppia è quella di fare leva sulla comunicazione. Cercate di non trasmettere ansia e agitazione al vostro partner, piuttosto cercare di partecipare a qualche evento rilassante che farà bene anche al vostro umore. Cercate di non farvi cogliere impreparati e di sfruttare ciò che vi capita.

GEMELLI

Cari Gemelli, state ritrovando la focosità e la passione dei giorni migliori nel vostro rapporto di coppia. Nel lavoro sarà importante concentrarsi solo sulle vostre priorità, mettendo da parte tutte quelle situazioni che al momento non sono urgenti.

CANCRO

Cari Cancro, dovrete sfruttare il fine settimana per rinsaldare o rafforzare i vostri legami affettivi. Voi amate molto il focolare domestico ma ultimamente siete stati un po’ distanti dai vostri cari. Dovreste cercare di essere più creativi nel vostro lavoro evitando di essere sempre monotoni e ripetitivi anche per non perdere gli stimoli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 dicembre 2023), se c’è una persona che vi intriga questo è il momento giusto per dichiararvi e per fare delle avances. Le stelle proteggono soprattutto l’amore e favoriscono la nascita di nuove coppie. Lavoro? Dovrete affrontare le nuove sfide professionali con maggiore coraggio, evitando di rinunciare solo per timore di fallire.

VERGINE

Cari Vergine, una nuova relazione sta facendo fatica a crescere e a maturare, forse perchè c’è ancora diffidenza. Magari chi proviene da storie d’amore fallimentari, adesso ha un po’ di comprensibile paura di legarsi in maniera seria. Cercate di non trascurare la vostra forma fisica magari dedicandovi agli esercizi quotidiani oppure facendo sport all’aria aperta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: state ritrovando la focosità e la passione dei giorni migliori nel vostro rapporto di coppia.