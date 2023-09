Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, i nuovi progetti di lavoro vi interessano molto. Tutto ciò che nasce adesso, o è nato all’inizio dell’anno, in realtà non vi porterà quella stabilità e quelle conferme di cui avete veramente bisogno. Ma meglio di niente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 settembre 2023), di norma avete una certa razionalità che vi spinge a prendere decisioni corrette. Solitamente non vi buttate sulle cose senza riflettere. Se dovete impegnarvi su una cosa ci pensate e ripensate. Per alcuni di voi sono in arrivo cambiamenti importanti, sia dal punto di vista sentimentale sia lavorativo.

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore siete giù di tono, il fine settimana che sta partendo vi vedrà in calo. Nonostante questo è difficile che voi possiate sentirvi totalmente inattivi. Potete ripartire se avete sofferto di problemi fisici nella scorsa primavera.

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo dell’anno avrete Saturno contro che tenderà a mettervi in difficoltà. Ma tranquilli: riuscirete a cavarvela. Non siete soddisfatti al 100 per cento del vostro lavoro, ma nonostante tutto riuscirete ad ottenere buoni risultati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 settembre 2023), vi state guardando intorno e state valutando in maniera più obiettiva ed attenta tutto ciò che vi circonda. Avete capito che qualcosa sta cambiando intorno a voi. Sfruttate questi cambiamenti!

VERGINE

Cari Vergine, in questo fine settimana dovrete organizzare bene gli impegni. I tanti impegni… Se qualcuno vi ha truffato o si è approfittato di voi, a breve dovrete affrontarlo e risolvere la problematica. Cercate di restare calmi e guardate con entusiasmo al futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: in arrivo nuovi progetti di lavoro. Non proprio quello che vi servirebbe, ma meglio di niente.