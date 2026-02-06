Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 7 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 7 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo periodo vi invita a prendere il coraggio a quattro mani: nuovi progetti, nuovi incontri, forse persino un’idea folle che finora avete solo sognato. In amore, se siete single, un incontro inatteso potrebbe scuotere le vostre certezze; se siete in coppia, il dialogo sarà la chiave per evitare malintesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 7 febbraio 2026), una fase di riflessione profonda. Le stelle vi chiedono di fare pulizia: dentro di voi e nella vostra vita quotidiana. La stabilità è il vostro mantra, ma a volte il cambiamento è la strada per raggiungerla davvero. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere stimoli inattesi: nuovi incarichi o collaborazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, il mondo sembra girare più veloce del solito e tu sei nel mezzo di questo turbine. La tua mente è una mappa piena di linee e punti luminosi, idee che si intrecciano e progetti che chiedono di essere realizzati. Il consiglio delle stelle: scegli con cura dove investire le tue energie, perché la dispersione rischia di esaurirti. Socialmente sarai magnetico, capace di attrarre persone e storie interessanti. In amore, una conversazione sincera può trasformare una semplice conoscenza in qualcosa di più intenso e autentico.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono il vostro carburante e, in questo periodo, vi guideranno come fari nella notte. Potreste sentirvi più sensibili del solito: lasciatevi attraversare dai sentimenti senza giudicarli. In amore, la vostra empatia sarà irresistibile: chi vi sta accanto sentirà il vostro calore come un rifugio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 7 febbraio 2026), il vostro carisma naturale è potente, ma in questo momento ciò che conta davvero è la leadership che viene dal cuore. Per quanto riguarda il lavoro, prendete in mano le redini di un progetto, ma senza sopraffare chi collabora con voi.

VERGINE

Cari Vergine, il vostro spirito analitico è al top e le stelle vi chiedono di usare questa precisione per riflettere su voi stessi. Potreste scoprire che alcuni schemi quotidiani hanno bisogno di una ristrutturazione. In amore, le piccole attenzioni parlano più di mille parole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: il vostro spirito analitico è al top.