Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 31 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 31 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande fermento. Marte ti rende impaziente, ma anche estremamente determinato: attenzione però a non voler bruciare le tappe. In amore c’è bisogno di chiarezza: se una relazione traballa, ora non puoi più far finta di niente. I single hanno voglia di emozioni forti, ma devono evitare storie complicate. Sul lavoro arrivano nuove responsabilità: stai dimostrando di valere, ma devi dosare meglio le energie. La seconda parte del periodo è migliore per accordi e decisioni importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 31 gennaio 2026), il cielo ti chiede pazienza, ma ti sta anche preparando a una svolta. Venere protegge i sentimenti e riporta serenità nelle coppie che hanno vissuto tensioni recenti. È un momento favorevole per chiarire, fare pace o progettare qualcosa di stabile. Sul lavoro sei concreto, ma qualcuno potrebbe metterti fretta: non farti destabilizzare. Le scelte lente, ma ben ponderate, saranno quelle vincenti. Attenzione alle spese impulsive.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei al centro della scena. Mercurio ti rende brillante, comunicativo, irresistibile. In amore torna la voglia di gioco e complicità: chi è in coppia ritrova il dialogo, chi è solo può fare incontri interessanti, soprattutto in ambienti nuovi. Sul lavoro arrivano contatti, chiamate, proposte: non tutte sono da accettare, ma una in particolare merita attenzione. Periodo ideale per studiare, scrivere, viaggiare o rimettere in moto un progetto fermo.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo parla di emozioni profonde. La Luna accentua la sensibilità, rendendoti più vulnerabile ma anche più intuitivo. In amore hai bisogno di certezze: basta mezze promesse o silenzi. Chi ti ama deve dimostrarlo. Sul lavoro stai seminando: i risultati non sono immediati, ma arriveranno. È un momento importante per chi vuole cambiare ruolo o ambiente. Prenditi cura del benessere emotivo, dormi di più e ascolta il tuo corpo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 31 gennaio 2026), il Sole ti regala energia e voglia di riscatto: dopo un periodo faticoso, ora puoi riprendere il controllo. In amore c’è passione, ma anche un pizzico di orgoglio da tenere a bada. Se c’è stato uno scontro, prova a fare tu il primo passo. Sul lavoro puoi ottenere visibilità, soprattutto se hai un’attività creativa o di leadership. Evita solo di voler avere sempre l’ultima parola.

VERGINE

Cari Vergine, un cielo che invita alla riflessione. Stai mettendo ordine dentro e fuori di te, e questo è un grande punto di forza. In amore senti il bisogno di stabilità: chi non è chiaro potrebbe allontanarsi. Le coppie solide invece fanno progetti concreti. Sul lavoro sei preciso, affidabile, ma un po’ sottovalutato: presto qualcuno si accorgerà del tuo valore. Ottimo periodo per sistemare questioni pratiche e burocratiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: tornate a ruggire, il Sole vi regala energia e voglia di riscatto.