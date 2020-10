Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 3 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 3 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 3 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, se una storia è finita male nel passato cercate di fare buon viso a cattivo gioco, soprattutto se dovete risolvere questioni legali o finanziare. Sul fronte del lavoro, siete stanchi ma ogni vostra azione verrà presto ricompensata. Tenete duro.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si preannuncia una giornata piena di energia e la Luna sarà nel vostro segno zodiacale dal pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non sottovalutare i nuovi progetti. Ma fate attenzione a non lasciare il certo per l’incerto.

GEMELLI

Cari Gemelli, i cuori solitari nelle prossime ore potranno esporsi e cogliere al volo le occasioni. Sul fronte del lavoro, i momenti di nervosismo si supereranno nel corso di queste ore.

CANCRO

Cari Cancro, notizie intriganti per i sentimenti: possibile che voi abbiate voglia di approfondire il rapporto con una persona. Sul fronte del lavoro, favorite le trattative con chi vive lontano. Cercate di evitare discussioni inutili e banali con i figli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si preannuncia una settimana un po’ difficile per i sentimenti: potreste essere un po’ indisponenti. Lavoro? Cercate di mantenere la calma e cercate di non innervosirvi troppo. Marte è in buon aspetto.

VERGINE

Cari Vergine, buone notizie per l’amore: nelle prossime ore potreste anche fare progetti importanti di lunga durata. Sul fronte del lavoro, molto dipende dall’età e dalla situazione, ma è possibile anche riprendere in mano un progetto entro l’inizio dell’estate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: notizie intriganti per i sentimenti, possibile che voi abbiate voglia di approfondire il rapporto con una persona.

