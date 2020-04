Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 25 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 25 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 25 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’amore vi fa battere il cuore come non mai, non avete mai conosciuto questa felicità e adesso non volete più farne a meno. Godetevi un sabato che si prospetta come allegro e luminoso e non arrabbiatevi per piccolezze.

TORO

Cari Toro, attenzione al vostro portafoglio, state spendendo tanto in un momento in cui invece è importante risparmiare. L’amore va bene, soprattutto le coppie ormai consolidate: se pensate a dei passi importanti siate più audaci, le stelle vi assistono.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – domani sarete impegnati in attività molto piacevoli: con il partner ci sarà un’esplosione di passione e vivrete dei momenti davvero emozionanti sotto le lenzuola.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cancro, siete chiamati a fare una scelta in amore, una scelta che comporterà una serie di rinunce importanti. Ma, di certo, la prima rinuncia, se le cose così non vanno, è alla vostra felicità. Cercate di indagare bene dentro voi stessi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, l’amore è bellissimo, avete voglia di chiarire tutti i malintesi e vivere serenamente la giornata di domani. E’ importante che facciate un po’ di autocritica ogni tanto, per rendervi conto anche di quanto vi inorgoglite di fronte a piccolezze.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avrete molta voglia di isolarvi e passare del tempo con voi stessi. Non sopportate la compagnia di nessuno, forse perché alcuni comportamenti vi hanno feriti e non sapete bene ancora come reagire e rispondere. Riflettete.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: l’amore vi fa battere il cuore come non mai, non avete mai conosciuto questa felicità e adesso non volete più farne a meno.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 25 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 24 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 24 aprile 2020