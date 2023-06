Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 24 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 24 giugno 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le giornate di domani e domenica saranno importanti. Molti voi potrebbero godere di qualche occasione per riscattarsi. Se dovete iniziare un nuovo progetto non esitate. Agite. Datevi una mossa!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 24 giugno 2023), le relazioni tra genitori e figli devono essere in un certo modo tutelate: questo è un momento in cui potrebbero nascere delle perplessità. Forse si desidera qualcosa che, almeno per il momento, non si può avere.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente a volte fa brutti scherzi e rischiate di stare male guardandovi indietro, dovete capire che il futuro e ciò che vi aspetta è davanti a voi. In tal senso questo fine settimana vi consentirà di fare incontri piacevoli e importanti che rassereneranno il vostro cammino. Coraggio.

CANCRO

Cari Cancro, vi sentite come se doveste scalare la vetta e pian piano state cercando di affrontare tutte le prove che la vita vi mette davanti. La cosa più importante, però, è quella di tenere a bada i nervi e le tensioni e guardare ai prossimi impegni con fiducia. Se necessario mordetevi la lingua…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 24 giugno 2023), vi attende un fine settimana che potrebbe essere abbastanza deludente dal punto di vista fisico. Venite da giorni molto duri che vi hanno stressato a livello fisico. E non poco…

VERGINE

Cari Vergine, i sentimenti sono troppo importanti per voi. Rispetto alla fine di aprile o agli inizi di maggio quando c’è stata una vera e propria crisi ora la situazione va decisamente meglio. Voi, però, continuate a metterci tutto l’impegno e la dedizione possibili per fare del vostro meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: le giornate di domani e domenica saranno importanti. Molti voi potrebbero riuscire in un’opera di riscatto.