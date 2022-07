Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, lasciatevi andare all’amore, ma cercate anche di ascoltare il partner: va bene la passione, ma non potete sempre avere ragione voi… Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma perché la fretta non aiuta di certo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 luglio 2022), bene l’amore, nuovi incontri e nuovi intrighi all’orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, proposte importanti in arrivo: il periodo è ottimo. Non potete fermarvi proprio ora!

GEMELLI

Cari Gemelli, la passione scandisce la vostra giornata: bene i nuovi incontri, ottimo il rapporto per le coppie che si sono conosciute da poco. Per quanto riguarda il lavoro, fatevi avanti e dichiarate a tutti le vostre idee!

CANCRO

Cari Cancro, siete forti, determinati, non avete paura di prendere delle decisioni: fate chiarezza nel vostro cuore, basta con i dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo promette bene per gli imprenditori o per chi vuole rimettersi in gioco!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 luglio 2022), bene l’amore, avete finalmente ritrovato la vitalità: ottimo il rapporto con i nati sotto il segno della Bilancia. Per quanto riguarda il lavoro, prima di accettare delle proposte rifletteteci bene!

VERGINE

Cari Vergine, in amore è arrivato il momento di fare chiarezza. Favorito chi ha intenzione di guardarsi attorno. Per quanto riguarda il lavoro, avete tante idee: siete creativi e sono favoriti i lavoratori autonomi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del Toro: bene l’amore e il lavoro. Non potete fermarvi proprio ora!