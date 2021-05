Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, domani avrete voglia di trasgressione. Durante il fine settimana potrete soddisfare i vostri desideri, in particolare per tutti coloro i quali hanno problemi in amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prospetta un sabato che invita alla cautela anche perché in questi giorni ci sono state diverse discussioni. Magari sfruttate questo sabato per tendere la mano alle persone che avete ferito con i vostri comportamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, stelle molto interessanti in questo sabato di metà/fine maggio. Il consiglio è quello di superare le incomprensioni e per chi non ci riesce è meglio rimandare alla prossima settimana le discussioni.

CANCRO

Cari Cancro, quelle di domani e domenica saranno giornate nelle quali potrete rivalervi. Se ci sono state persone che hanno avuto un atteggiamento aggressivo o poco rispettoso nei vostri confronti, dovete chiedere spiegazioni e pretendere le scuse.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, quando vi arrabbiate vuol dire che ci tenete veramente ad una persona. C’è chi purtroppo non capisce questo vostro comportamento. Cercate di rimanere un po’ più calmi e di non agitarvi…

VERGINE

Cari Vergine, saranno stelle particolari quelle di questo fine settimana. Siete un po’ stanchi per il tanto lavoro fatto. Fortunatamente in amore le cose andranno molto bene e questo vi aiuterà a recuperare energie.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: finalmente è arrivato il momento di rifarsi di torti e sgambetti vari.

