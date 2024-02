Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 17 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 17 febbraio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete persone forti e quando vi mettete in testa di fare una cosa, dovete raggiungere il vostro scopo con qualsiasi mezzo, anche se tutti coloro che avete intorno vi dicono di non intestardirvi… A volte è un pregio, in altri casi non proprio… Nel corso del fine settimana avrete la possibilità di valutare un progetto che potrebbe rivelarsi fruttuoso poi in primavera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 febbraio 2024), continua il momento positivo, anche in questo fine settimana che parte oggi sarete pieni di energia. Periodo positivo soprattutto per l’amore, qualcuno ne riscoprirà uno… Guardatevi intorno.

GEMELLI

Cari Gemelli, problemi che non si sono risolti negli ultimi mesi potrebbero tornare ad affannarvi nelle prossime settimane; sarà un fase dell’anno non proprio brillante, siate cauti nei rapporti con gli altri e abbiate cura del vostro fisico. Affrontate eventuali discussioni in amore.

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo di metà/fine febbraio avete pensieri, e questo grazie a una Luna dissonante, ma siete comunque in una fase di recupero. Entro il mese di marzo, che orami è alle porte, avrete una prova importante da superare. Fate attenzione a quelle persone che davanti fingono di esservi amiche ma invece tramano contro di voi… Tenete gli occhi aperti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 febbraio 2024), nelle prossime ore e giornate spenderete più soldi, si tratta di spese non previste, oppure dovrete aiutare qualcuno in difficoltà finanziaria. Cercate di evitare le discussioni, anticipatele o rinviatele di qualche giorno.

VERGINE

Cari Vergine, di recente avete dovuto affrontare grandi separazioni, adesso non volete saperne di amori difficili o relazioni inutili. State imparando a essere più concreti e realisti, e questo potrebbe farvi essere troppo bruschi nel modo di fare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: continua il momento positivo, sarete pieni di energia.