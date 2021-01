Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 16 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore durante la giornata di domani ci saranno alcune tensioni: meglio affrontare tutto con calma. Per quanto riguarda il lavoro, concedetevi un momento di pausa e riflessioni per capire quali sono le cose importanti da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 16 gennaio 2021 – dopo due giorni pesanti, questo sabato riporterà l’armonia in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le collaborazioni che nascono ora vanno valutate con calma: c’è qualcosa di poco chiaro.

GEMELLI

Cari Gemelli, se la tua storia d’amore è solida, domani cercate di essere calmi e di evitare polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, sentirete la necessità di mettere ordine nella vostra vita, ma tutto vi sembrerà molto difficile da affrontare.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di domani – sabato 16 gennaio 2021 – la Luna sarà favorevole: buone notizie per l’amore. Capitolo lavoro: domani potrebbe arrivare una bella proposta e tante belle opportunità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Marte e Mercurio saranno contrari, Venere neutrale: in amore vi state facendo delle domande per capire se siete ancora innamorati. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo potrebbe portare buone intuizioni. Se dovete correre dei rischi, aspettate ancora qualche mese…

VERGINE

Cari Vergine, per voi si preannuncia un giorno di agitazione in amore. Tranquilli: nulla di grave. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro atteggiamento nei confronti del futuro sarà positivo. Se lavorate sabato e domenica potreste affrontare qualche situazione complicata e controversa.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: la Luna sarà favorevole, buone notizie dall’amore e dal lavoro.

