Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 15 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani continua per voi un periodo di grossa confusione in amore. Le preoccupazioni e i problemi non mancano, in particolare dal punto di vista economico. Evitate di riversare però la vostra tensione sul partner. Sul lavoro è il momento di iniziate a progettare il vostro futuro, in vista della ripresa in autunno.

TORO

Cari Toro, quella di domani sarà una giornata molto positiva: questo Ferragosto vi vedrà infatti assoluti protagonisti sotto ogni punto di vista, soprattutto in amore. Avete infatti sia Venere che la Luna favorevoli. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale per trovare finalmente l’anima gemella. Sul lavoro godete della protezione di Giove e Saturno.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox continuerà per voi un periodo fortunato che va avanti da tutta la settimana. Le stelle vi assistono e vi permettono di portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Chi è single avrà gran voglia d’amare. Sul lavoro un po’ di nervosismo a causa di qualche intoppo.

CANCRO

Cari Cancro, grandi emozioni in amore grazie a Venere nel segno. Attenti però, se siete single, a non innamorarvi della persona sbagliata. Evitate in particolare chi è già impegnato. In questo weekend possibili tensioni per le coppie di lunga data: cercate di mediare e trovare un accordo. Qualche cavillo lavorativo: fatevi aiutare da chi ne capisce.

LEONE

Cari Leone, dopo un inizio di settimana complicato, adesso le cose vanno per il verso giusto. Possono nascere per il vostro segno storie importanti, mentre le coppie stabili vivranno un Ferragosto di pura passione ed erotismo travolgente. Sul lavoro è il momento giusto per fare richieste importanti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox potreste dover fare i conti con qualche tensione all’interno della coppia. Tenete a bada il vostro nervosismo, e fate in modo che i problemi in amore non intacchino la vostra qualità sul fronte lavorativo. Avete Giove e Saturno nel segno: i vostri progetti lavorativi possono ripartire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: prosegue per voi un periodo molto fortunato, sia in amore che sul lavoro.

