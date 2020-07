Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 11 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 11 luglio 2020, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

ARIETE

Cari Ariete, domani potrebbe esserci qualche turbamento in amore, forse c’è qualche chiarimento da dover dare o ricevere. Per quanto riguarda il lavoro è tempo di rinnovi.

TORO

Cari Toro, cercate di non pensare al passato. Potrebbero esserci delle discussioni per motivi economici. In amore sono favorite le storie che nascono ora. Sul lavoro serve maggiore cautela rispetto al solito.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta un fine settimana interessante per l’amore, gli incontri sono favoriti. Il lavoro promette bene, adesso siete più disponibili al dialogo e qualcosa si sta muovendo in vostro favore.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un po’ di confusione in amore, il consiglio è quello di lasciarvi andare e di vivere le emozioni, senza strategie o tattiche varie. Per quanto riguarda il lavoro cercate di tenere tutto sotto controllo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata positiva in amore, il weekend si prospetta intrigante e interessante soprattutto per quanto riguarda le nuove conoscenze e per le relazioni appena iniziate. Sul lavoro c’è un po’ di affanno…

VERGINE

Cari Vergine, il weekend per voi si preannuncia positivo per l’amore, ma questo non significa che le stelle fanno tutto da sole: dovete impegnarvi pure voi, soprattutto se siete single! Uscite! In ambito professionale sono favoriti i lavori in gruppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: ottimo fine settimana in vista per i nati sotto questo segno. Ma non basta, le stelle non fanno tutto da sole….

