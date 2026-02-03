Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:37
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 4 febbraio 2026

AGF. Nella foto Paolo Fox
di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete reduci da settimane intense, quasi una corsa a ostacoli. Ora il cielo vi chiede una cosa sola: rallentare per capire dove state andando davvero. Sul lavoro c’è voglia di riscatto, ma attenzione agli scatti di nervosismo: non tutti riescono a tenere il vostro ritmo. In amore, chi è in coppia deve ritrovare il dialogo, soprattutto se ci sono state incomprensioni recenti. I single? Fascino alle stelle, ma non bruciate le tappe. Energia in ripresa, ma dormite di più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 febbraio 2026), cielo di costruzione, soprattutto per lavoro e progetti a lungo termine. Le stelle premiano chi ha pazienza: ciò che seminate ora darà frutti importanti. In amore c’è bisogno di certezze: basta mezze misure. Se una storia non vi convince più, lo capirete chiaramente. Bene i rapporti familiari. Fisicamente state meglio, ma occhio agli eccessi.

GEMELLI 

Cari Gemelli, periodo movimentato, come piace a voi. Le idee non mancano, anzi: ne avete troppe tutte insieme. Il rischio è disperdere energie. Sul lavoro arrivano contatti, telefonate, proposte: valutate con calma. In amore torna la voglia di leggerezza e gioco, ma attenzione a non essere troppo sfuggenti. I single sono favoriti, soprattutto in ambienti nuovi. Nervosismo in calo, ma la mente corre sempre: fate sport.

CANCRO

Cari Cancro, siete in una fase di profonda riorganizzazione emotiva. Le stelle parlano di scelte importanti, soprattutto nei rapporti. Chi ha vissuto una delusione ora vuole proteggersi, ma attenzione a non chiudere il cuore. Sul lavoro cresce la responsabilità: vi sentite osservati, ma siete pronti. Buone notizie entro poche settimane. Energia altalenante, ascoltate il corpo.

AGF. Nella foto Paolo Fox
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 febbraio 2026), il cielo vi restituisce forza e carisma. È il vostro momento per tornare protagonisti. Sul lavoro arrivano conferme o nuove sfide: accettatele senza paura. In amore siete passionali, ma anche più esigenti del solito: evitate di voler avere sempre ragione. I single possono fare incontri travolgenti. Ottima forma fisica, ma attenzione allo stress.

VERGINE

Cari Vergine, state facendo ordine, dentro e fuori. Periodo utile per sistemare questioni pratiche, documenti, lavoro. Cielo serio, che chiede impegno ma promette risultati. In amore siete più riflessivi: avete bisogno di sentirvi al sicuro. Le coppie solide si rafforzano, quelle fragili devono chiarire. Un po’ di stanchezza mentale: concedetevi pause.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: state facendo ordine, dentro e fuori. Periodo utile per sistemare questioni pratiche, documenti, lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
