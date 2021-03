Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 31 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 31 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, continua il transito di Venere nel vostro segno: aprile sarà un mese interessante in particolare per le relazioni; insofferenza nei legami con Cancro e Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualche difficoltà da superare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (31 marzo), in amore sarà difficile andare d’accordo con tutti, non sottovalutate i nuovi incontri. Giornata di scarsa concentrazione per il lavoro. Tranquilli: riuscirete comunque a farvi valere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, Marte è nel segno e vi invita ad amare: ci sono passioni importanti con forte attrazione fisica da cogliere. Per quanto riguarda il lavoro, se attorno a voi stanno nascendo dei progetti, non dovete assolutamente fermarvi. Il cielo vi assiste.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, domani cercate di risolvere i problemi d’amore: Mercurio e la Luna saranno favorevoli, sarete più comprensivi. Capitolo lavoro: inutile fare il bambino e impuntarsi, dovete aspettare che le cose cambiano da sole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna è contraria: provate ad essere diplomatici. Periodo particolare per i single. Per quanto riguarda il lavoro, possibili polemiche nell’aria, forse con qualcuno che non è stato corretto con voi di recente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, le storie d’amore che nascono in questi giorni non sono da sottovalutare affatto: dal 14 aprile ci sarà un’opportunità importante. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare discussioni.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: il cielo è dalla vostra parte. Ottime notizie dal fronte dell’amore e del lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 31 marzo 2021 Oroscopo Branko oggi, martedì 30 marzo 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 30 marzo 2021