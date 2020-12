Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 30 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 30 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una giornata piuttosto sottotono, soprattutto al mattino. Tanti i dubbi e le incertezze ancora da chiarire in questi ultimi giorni dell’anno. Difficoltà soprattutto a livello economico: ultimamente avete speso molto. Datevi una calmata. Presto per voi arriveranno grandi soddisfazioni, serve il massimo impegno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (30 dicembre 2020), per voi si preannuncia una giornata davvero positiva, soprattutto sul fronte sentimentale. Se c’è una persona che vi piace, lasciatevi andare, senza timore. D’altronde cosa avete da perdere? Godetevi qualche giorno di relax, per ricaricare le pile dopo le fatiche di quest’annata difficile.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata nella quale fare chiarezza intorno alla vostra vita. Quali sono i vostri progetti per il futuro? Da che parte state andando? Ragionamenti da fare soprattutto a livello professionale ed economico. Se il 2020 non è stato un buon anno, non temete. Il 2021 sarà ricco di soddisfazioni. Potrete costruire qualcosa di duraturo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, vivrete un periodo positivo, che d’altronde prosegue da diversi giorni. Sul lavoro, dopo le fatiche di quest’anno complesso, vi meritate qualche giorno di riposo. Cercate di capire a mente fredda cosa volete veramente dalla vita e per il vostro futuro. Questo d’altronde è sempre tempo di bilanci.

LEONE

Cari Leone, per voi si preannuncia una giornata positiva e davvero promettente. Cercate solo di non stancarvi inutilmente, d’altronde le stelle sono dalla vostra parte. Guardate quindi con ottimismo il futuro. Qualche problema a livello sentimentale: cercate di chiarire eventuali discussioni con il partner, altrimenti chi vi circonda capirà che c’è qualcosa che non va.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi si annuncia una giornata davvero ottima e da cogliere al volo. Approfittatene soprattutto se volete avanzare proposte di un certo peso ai vostri superiori. Siate convincenti e dimostrate la bontà delle vostre idee. Se ci sono questioni in sospeso, chiaritele al più presto. Insomma, una giornata favorevole da sfruttare al massimo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: una fine d’anno positiva, preludio di un 2021 pieno di soddisfazioni.

