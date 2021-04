Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 28 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 28 aprile 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ultimamente in amore ci sono state polemiche e discussioni: le storie importanti però possono stare tranquille. Tutto passa. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi favoriscono.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se il vostro cuore è solo dovreste capirne il motivo: forse il passato c’entra qualcosa? Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore potrete portare avanti progetti interessanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di chiarire quello che realmente vi interessa durante la mattinata, il pomeriggio è caratterizzato da un po’ di indifferenza. Capitolo lavoro: si prospetta una giornata ideale per chi deve rinnovare un accordo o un contratto di lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani (28 aprile 2021) sarà una buona giornata per risolvere un problema in amore. Per quanto riguarda il lavoro invece restate positivi e guardate al futuro con ottimismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, potreste avere tante cose da recriminare al vostro partner. Lavoro? Se avete una famiglia potreste accusare dei problemi economici, dovete però imparare ad accettare le cose come stanno e affrontarle con serenità.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di domani promette bene, cercate di rimandare a giovedì o venerdì un confronto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non è esclusa una nuova proposta. Entro due mesi potreste dover affrontare un cambiamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata promettente ma rimandate i confronti in amore…

