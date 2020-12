Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, ottime notizie in amore per il vostro segno. Favoriti gli incontri per i single: è il momento di rimettersi in pista dopo un lungo periodo ai box. La situazione migliorerà nettamente entro fine anno. Anche a livello lavorativo è giunta l’ora di darvi da fare se volete vivere nuove esperienze per la vostra carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete la Luna nel segno e questa è sempre un’ottima notizia. Ottime prospettive in amore, soprattutto per i single. Se amate una persona potrebbe essere giunto il momento di dichiararvi: d’altronde non avete nulla da perdere per cui giocatevi le vostre carte. Nuovi progetti sul lavoro, soprattutto per i dipendenti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore non va certo a gonfie vele come vorreste. Dovete avere pazienza perché le stelle non sono dalla vostra parte. Potrebbero esserci questioni in sospeso con il partner, cercate di chiarirvi. A livello lavorativo potreste essere chiamati presto a prendere delle decisioni importanti per il futuro. Valutatele con calma, anche perché avete molti dubbi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata davvero positiva per i sentimenti. Eppure nei giorni scorsi non sono mancati i momenti di stress e agitazione, per cui abbiate fiducia e mantenete la calma. A livello lavorativo ci saranno ottime opportunità da cogliere al volo. Attenzione però all’opposizione di Saturno che vi ostacola.

LEONE

Cari Leone, la giornata di domani sarà ancora all’insegna della tensione, per cui l’invito è a rilassarvi e ritrovare la calma dopo un periodo complesso. A livello lavorativo il vostro segno vivrà forti emozioni, magari a seguito di un’importante promozione o di un incarico di prestigio ricevuto. Date il massimo per fare bella figura e dimostrare il vostro talento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, ottime notizie in amore per il vostro segno secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Luna, Venere, Giove, Saturno e altri pianeti sono favorevoli. Che volete di più? A livello lavorativo potrete presto realizzare i vostri obiettivi: giornata di buone intenzioni e nuove soluzioni in arrivo. Sta a voi coglierle al volo.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 16 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, martedì 15 dicembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 15 dicembre 2020