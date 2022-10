Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 12 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 12 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dovete imparare a gestire meglio la situazione in amore, ci vuole più attenzione. Rischiate di perdere facilmente la pazienza, sarebbe un gran peccato. Il periodo resta buono anche al lavoro. Ci sono ottime opportunità per fare bene e costruire qualcosa di speciale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 12 ottobre 2022), ci sono questioni in sospeso che sarebbe meglio risolvere prima che sia troppo tardi. Per chi è single, magari è la volta buona per riuscire a incontrare l’anima gemella. Dovete recuperare stabilità, soprattutto verso i vostri colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa settimana ci sarà l’attesa svolta, anche in amore. Possibili novità di lavoro e qualche contatto importante in questo periodo. Magari arriverà quella risposta tanto e a lungo attesa. Dovete però essere bravi a rimboccarvi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, il quadro astrale migliora, ma ancora resta qualche tensione nell’aria. Cercate allora di chiarirvi e di non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Avete tutte le carte in regola per fare bene e togliervi importanti soddisfazioni. Dovete solo osare di più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 12 ottobre 2022), ritrovate un po’ di serenità, anche se finora non tutto è andato per il verso giusto. In particolare c’è qualche tensione nei rapporti sentimentali. Parlate con il partner e chiaritevi. Con queste stelle è meglio non fare il passo più lungo della gamba al lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, c’è ancora qualche complicazione con il capo in ufficio. In generale siete stanchi della solita routine e vorreste cambiare aria, guardatevi intorno. Potete realizzare un progetto al quale lavorate da tempo, specie se di coppia, come la compravendita di una casa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: è arrivato il momento della svolta.